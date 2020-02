Al termine della vittoria della Lazio contro il Parma, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport: “Scudetto o Champions? Continuo a parlare di una grande partita, contro un avversario non semplice. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol che avrebbe chiuso la partita. Con una squadra fisica come loro dovevamo esser bravi, sono soddisfatto. Con una vittoria del genere, la classifica è sempre più bella. Una serata che rimarrà, abbiamo avuto tanti tifosi al seguito".



ALTERNATIVE - "Risposte delle alternative? Non ho mai avuto dubbi, Jony è un piacere vederlo allenarsi, Marusic altrettanto. Parolo è un giocatore straordinario, giocherebbe sempre. Si sta ritagliando un posto sempre più importante, oggi ha fatto una grande gara. Acerbi è andato a fare il terzo, Patric è stato bravo ed anche Ramos, che non aveva più giocato al centro. Gli attaccanti hanno lavorato tanto. Con questa compattezza di squadra si va avanti".



INTER - "Domenica sarà una bella partita, con un’ottima cornice. Giochiamo contro un’ottima squadra, noi abbiamo dimostrato di non esser da meno. Possiamo andar avanti molto bene".



CAICEDO - "Cosa ho detto a Caicedo? L’ho ringraziato, gli ho detto che dovevano fare più attenzione su Brugman. C’è una grande alchimia con tutti i ragazzi, altrimenti non avremmo fatto questo tipo di percorso".



D'AVERSA - "Schermaglie con D’Aversa? Roberto è un amico, sono andato solo per sentire. Non c’è stata nessuna schermaglia. La Lazio ha meritato, c’era un rigore più netto su Correa-Darmian. Per loro c’era rammarico per la sconfitta, ma sulla vittoria della Lazio non c’è nessun’altra commento da fare”.