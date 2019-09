Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Dobbiamo essere più cattivi, serve più voglia di fare gol. Dobbiamo sfruttare ogni occasione, sarei preoccupato se la squadra non crease".



SUL TURNOVER - "Valuto in base a ciò che vedo in allenamento. Veniamo giudicati in base al risultato, ogni scelta è per il bene della squadra".



SU VAVRO - "E' un grande professionista, lavora bene ma gli serve tempo. Sono contento dei nuovi arrivi".



SU COSA LO PREOCCUPA - "Mi dispiace, ma dovremmo avere qualche punto in più. Abbiamo personalità e idee, i calciatori mettono in campo le nostre richieste. Idee e complimenti però non bastano più: vogliamo i punti".



SU COSA GLI DA' FASTIDIO - "Le critiche fanno parte del mestiere, io devo cercare di restare lucido. Per quanto espresso, meriteremmo un'altra classifica".



SU IMMOBILE - "L'ho visto bene, prima dell'Inter si è parlato molto. Avevo visto bene Caicedo e ho scelto lui, che poi ha chiesto il cambio altrimenti avrebbe continuato".