Lazio in campo durante la sosta in vista della Spal. Questo il report ufficiale: "Alle ore 17:00 i biancocelesti si sono ritrovati sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello per l’allenamento di giornata.



Seduta iniziata sul campetto adiacente per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi che hanno effettuato un riscaldamento composto da lavoro aerobico e tecnico.



Successivamente, i biancocelesti si sono dedicati ad un doppio blocco atletico intervallato da una fase inventata sul possesso palla.



La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto vinta 7-5 dai celesti. Domani è in programma una seduta mattutina".