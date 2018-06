Sergio Floccari, attaccante della Spal, parla a RMC Sport delle mosse biancocelesti sul mercato: "Acerbi? Francesco negli ultimi campionati è stato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Farebbe comodo a tante squadre top. La Lazio prendendolo andrebbe sul sicuro, è un ragazzo che è maturato molto. Ha grande forza fisica, bravo nel posizionamento, sarebbe un acquisto importante. Immobile? Lui è un giocatore che mi stupisce, non per le qualità che sono sempre state importanti, ma per la mentalità. Ha fame di gol e voglia di migliorarsi continuamente. Lo stimo tantissimo e secondo me continuerà a crescere ancora. Può confermarsi. Io ho avuto la fortuna di giocare con Klose, e mi sono accorto che la mentalità fa la differenza. Lui diceva sempre che con i piedi non era molto forte, anche se in realtà non era proprio così".