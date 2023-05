La S.S. Lazio segue da vicino e con molta apprensione gli innumerevoli disagi che stanno colpendo i tifosi biancocelesti.



Dopo aver appreso dell’impossibilità per alcune centinaia di tifosi di partecipare alla trasferta, complici le criticità della tratta ferroviaria Roma-Milano, la Società si sta adoperando, per quanto possibile, per supportare i tanti tifosi che stanno rientrando nella Capitale.

Molti tifosi dellaieri sono rimasti bloccati in treno, per il guasto verificatosi in mattinata sulla linea tra Roma e Milano. Non hanno potuto quindi raggiungere San Siro per assistere al match delle 15 contro il Milan., appresa la notizia e la situazione di forte disagio vissuta dai propri sostenitori,Questo intanto il comunicato diffuso nella serata di ieri sul sito ufficiale del club: