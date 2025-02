Lazio, Lazzari: "Domani faremo una grande partita. Europa? Non esistono partite semplici"

Getty Images

Alla vigilia diai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato. Il quarto di finale di, a San Siro, vedrà quasi certamente il terzino destro tra i protagonisti; un big match in cui la squadra di Baroni vuole assolutamente fare bella figura: "Servirà la Lazio migliore, andiamo a giocare in un campo difficilissimo contro la squadra più forte d’Italia, senza dubbio. Speriamo di farci trovare pronti. La Coppa Italia è un trofeo che ogni squadra vorrebbe vincere, la Lazio affronterà questa partita nel migliore dei modi, cercando di passare il turno a ogni costo. Sono sicuro che faremo una grande partita”.

“ Quando sono arrivato qui, sei anni fa, era una Lazio completamente diversa. Questa è molto più giovane, con meno esperienza, i margini di crescita sono molto elevati., i più giovani devono ascoltare e imparare ogni giorno”."Ho avuto quest’infortunio al ginocchio e sono stato fuori un mesetto. Non è mai facile rientrare e riprendere subito la condizione atletica. Per fortuna il mio fisico me lo permette. Nelle ultime tre partite sono entrato nel secondo tempo, sto cercando di mettere più minuti possibili nelle gambe. Sto cercando di allenarmi forte in settimana, perché solo così tornerò al top”.

, rispetto alla Serie A ci sono altri ritmi.. Una squadra forte, che in casa ci darà filo da torcere. Se non andremo lì con la mentalità giusta, non sarà una partita semplice”