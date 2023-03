Napoli-Lazio 0-1Lazio:: la parata della partita è a dieci minuti dalla fine quando nega il gol a Kim con un intervento strepitoso.: numeri 77 a confronto, tutto sommato è positiva la prestazione su Kvaratskhelia. Certo, deve concedergli qualcosa ogni tanto ma non gli permette di diventare concretamente pericoloso.: l'ammonizione nel primo tempo non lo tocca minimamente, continua a battagliare e a lavorare bene di reparto con Romagnoli.: Osimhen non ha mai spazio per ricevere palla, il suo lavoro d'esperienza e forza fa la differenza.: primi minuti di difficoltà contro la velocità di Lozano, poi ne prende le misure e si applica bene in fase difensiva.: lavoro soprattutto tattico e in fase di non possesso, di gran successo. Al 90' scheggia anche la traversa su punizione.: gioca da diga davanti la difesa non lasciando spazio agli avversari ma è in zona gol che diventa determinante perché il suo destro bellissimo da fuori decide la partita.: è quello che ci mette più qualità nelle azioni della Lazio riuscendo a portare palla su e trovando delle trame interessanti (43' s.t.).: meno bene rispetto ai compagni, si vede poco in fase di spinta (14' s.t.: pochi palloni giocabili, cerca di gestire con qualità).: cerca di farsi sentire ma viene inghiottito dalla coppia Kim-Rrahmani.: tiene spesso in apprensione Di Lorenzo andando più volte all'uno contro uno e dà una grossa mano anche in ripiegamento (37' s.t.).: partita tatticamente perfetta, non lascia uno spiraglio al Napoli e riesce nell'incredibile impresa di essere la prima squadra a battere gli azzurri al Maradona in stagione.