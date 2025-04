Lazio, Lotito al funerale di Suor Paola: "Sapeva guardare oltre le differenze per unire tutti. Per noi era un simbolo"

19 minuti fa



Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a suor Paola nel mondo Lazio. I funerali della religiosa, tifosissima biancoceleste, scomparsa questa settimana, si sono tenuti questa mattina nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio a Roma. Presente alle esequie anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, che al termine della celebrazione funebre ha voluto spendere qualche parola in memoria di quella che era prima di tutto una sua amica:



IL MESSAGGIO DI LOTITO - "Cari amici, oggi siamo qui riuniti, con il cuore profondamente segnato dalla tristezza, per salutare una persona speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nel cuore di tutti noi: la cara e amata Suor Paola. Suor Paola è stata non soltanto una guida spirituale, ma un autentico esempio di amore e generosità, sempre pronta a tendere una mano verso chi aveva bisogno, specialmente i più fragili. La sua dedizione, il suo sorriso luminoso e la sua instancabile energia hanno ispirato generazioni e rappresentano un patrimonio prezioso che porteremo sempre nel nostro cuore. Come Presidente della Lazio, ho avuto il privilegio di conoscere da vicino la grandezza del suo cuore colorato di bianco e celeste, il suo entusiasmo contagioso e la sua passione autentica per i colori che ci uniscono. Suor Paola non era soltanto una tifosa, ma il simbolo vivo di una comunità che sa essere solidale e accogliente, che sa guardare oltre ogni differenza per unire tutti in un abbraccio fraterno. Nel darle l’ultimo saluto, promettiamo di custodire e onorare il suo esempio, continuando il cammino che ci ha mostrato: quello della solidarietà, della vicinanza agli ultimi e della gioia condivisa. Cara Suor Paola, sarai sempre nei nostri cuori. Il tuo sorriso continuerà a guidarci, la tua luce continuerà a brillare. Grazie, Suor Paola. Riposa in pace tra le braccia di nostro Signore".