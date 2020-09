Continua il festival dei nomi per la difesa della Lazio. Un colpo arriverà, a darne la conferma è stato lo stesso presidente Claudio Lotito, ma non ci sono novità sul profilo. Oltre alla pista tedesca, ne spunta un'altra diretta in Portogallo e alla scuderia Gestifute di Jorge Mendes. Il magnate dei procuratori, come reso noto da Il Messaggero, avrebbe proposto al club capitolino Diogo Queiros. Si tratta di un difensore classe '99 del Porto, nell'ultimo anno in prestito al Mouscron in Belgio.