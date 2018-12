Prima del match contro il Chievo, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il Chievo Verona ha cambiato qualcosa, è sempre difficile giocare qui al Bentegodi e vogliamo approcciare subito bene alla gara di oggi e vincere. Vorrei replicare le buone prestazioni offerte contro i clivensi, magari non segnando all'ultimo minuto come nell'ultimo precedente a Verona: ho segnato al Bentegodi e sarà bello tornare in questo stadio, ma a prescindere da questo dobbiamo raccogliere i tre punti".