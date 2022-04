9 gol e 9 assist per Sergej Milinkovic Savic, protagonista anche contro il Sassuolo con un gol; dopo la vittoria della sua Lazio, il centrocampista serbo ha parlato così a Dazn: "Eravamo in vantaggio di due gol e così ho preferito uscire, sono arrivato due giorni fa e volevo recuperare per la prossima partita. Dopo la sconfitta nel derby serviva una risposta di carattere, ora abbiamo altre sette partite per arrivare il più in alto possibile. Non so se sono uno dei centrocampisti più forti al mondo, lascio dirlo agli altri; io voglio solo portare la Lazio tra le prime quattro classificate".



IL GOL - "Luis Alberto mi ha chiesto se avessi toccato il pallone e gli ho risposto di sì; non so come, ma sì. La lunga attesa al Var? Giusto aspettare, era questione di millimetri".