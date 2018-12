Niente riposo, oltre al ritiro. Da martedì la Lazio dovrebbe andare in ritiro a Formello, per preparare la prossima gara di campionato. A Lotito non è andato giù il pareggio contro il Chievo. Nessun giorno di riposo concesso, nonostante non ci sia nessun impegno europeo alle porte: la Lazio si ritroverà alle 10.30 al centro sportivo di Formello per la consueta seduta di scarico. Inzaghi dovrebbe ritrovare il solo Leiva: mercoledì dovrebbe rientrare in gruppo, la sua personalità sarà importante in un momento così delicato. Luis Alberto è da valutare, sente ancora fastidio all'adduttore, ha seguito i compagni da casa. Tutti gli altri sono a disposizione del mister, pronti a chiarire e ripartire dall'anticipo di sabato sera contro la Sampdoria.