Lazio, nuovo infortunio per Castellanos: altro stop, speranza derby

AFP via Getty Images

Non c'è pace per lae per il. L'attaccante argentino classe 1998 sta vivendo un 2025 da incubo con solo 2 gol all'attivo, ma soprattutto con 8 partite saltate che sono costate a Baroni e al club biancoceleste un pesante tonfo in classifica, l'eliminazione in Coppa Italia e un rischio incrtedibile corso in Europa League agli ottavi contro il Viktoria Plzen. Proprio nella gara di ritorno del match europeoma nel corso della gara ha subito unL'exsi è fermato per un problema al polpaccio della gamba destra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in gran segreto nella giornata di ieri, secondo Il Messaggero, hanno evidenziato un'elongazione che necessiterà almeno 20 giorni di stop.

La Lazio sta avendo molti problemi in attacco e l'assenza di Castellanos complicaper la squadra di Baroni. Subito ci sarà il Torino all'Olimpico il 31 marzo, ma è la settimana che andrà dal 6 al 13 ad essere complicatissima con lo scontro Champions con l'Atalanta in trasferta nel weekend del 6 aprile, quindi l'andata dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt e infine ilnel weekend del 13 aprile. Castellanos potrebbe essere a disposizione per l'andata in Europa, ma se il rientro dovesse complicarsi anche il derby potrebbe essere a rishcio.