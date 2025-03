Getty Images

Lazio, occhio agli assalti dalla Premier per Rovella

13 minuti fa



Nicolò Rovella è il pezzo pregiato in casa Lazio. E per questo sta attirando parecchie attenzioni. Il centrocampista lombardo, scuola Juventus, arrivato in biancoceleste nell'estate del 2023, è diventato presto un punto di riferimento per la squadra e con Baroni in panchina quest'anno il suo talento si è consacrato. Si è conquistato la Nazionale e il suo valore è lievitato, così come l'interesse di diversi top club in Italia e, soprattutto, in Europa. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.



Rovella in realtà a Roma si trova benissimo. Lui stesso ha dichiarato a più riprese di essersi innamorato della Lazio e dei suoi tifosi e che spera di poter restare nella Capitale il più a lungo possibile. Un amore sincero e ricambiato dal popolo biancoceleste, ma che difronte alle lusinghe di squadre come Manchester City e Liverpool potrebbe anche vacillare. Ricchi contratti e blasone invoglierebbero chiunque a riflettere sulle prospettive di carriera. Già a gennaio c'era stato qualche sondaggio dalla Premier League. In estate le voci potrebbero farsi molto più insistenti. La Lazio non chiude a prescindere a nessuno scenario, ma non ha neppure fissato un prezzo per il classe 2001. La certezza è che per far sedere Lotito al tavolo per trattare servirà un'offerta davvero molto alta. Per adesso comunque non c'è nulla di concreto. Ogni discorso di mercato, su Rovella come su chiunque altro della rosa, ha affermato il direttore sportivo biancoceleste Fabiani, è rimandato a fine stagione.