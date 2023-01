Attesa per oggi la decisione del giudice sul ricorso della Lazio contro la squalifica della Curva Nord. Dopo gli episodi di razzismo nella trasferta contro il Lecce la decisione di chiudere il settore dell'Olimpico per la gara di domenica ha fatto storcere il naso a ad abbonati e possessori di biglietti che al Via del Mare non erano presenti.



Nel verbale si parla di circa un migliaio di sostenitori nel settore ospiti, autori degli ululati contro Umtiti e Banda, mentre i Curva normalmente sono presenti oltre 7000 spettatori. La maggioranza quindi verrebbe punita senza una reale colpa - è la posizione della Lazio - e inoltre non c'è certezza che tra i responsabili dei fatti non vi siano anche persone che abitualmente frequentano altri settori dello stadio romano. Il club biancoceleste punta ad ottenere una sospensione della pena o di farla valere per la prossima trasferta, nell'auspicio che intanto si utilizzino tutti i mezzi a disposizione per indentificare individualmente i colpevoli.