La Lazio su Malcom del Barcellona? Dopo le smentite dal Brasile, anche da Formello non filtrano spiragli. Come riporta il Messaggero, il problema per Tare in questo momento ha un altro nome: Bobby Adekanye, baby prodigio del Liverpool, ala destra, piace al Barcellona, come candidamente ammesso dal suo agente Miguella. Per questo Tare vorrebbe chiuderlo subito, a gennaio.



MERCATO LAZIO - Più che Malcom, occhio ad Adekanye. Tare, per quanto riguarda il brasiliano che il Barcellona ha soffiato alla Roma, ha smentito tutto. La definisce bufala, ma sa benissimo, d'altra parte, che Malcom verrà ceduto solo in prestito secco, una formula che a Formello non convince. Anche perchè a destra il ds sogna di regalare ad Inzaghi un altro acquisto proveniente dal Liverpool, dopo Leiva...