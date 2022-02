Allenamento di rifinitura per laa Formello.ritrovain gruppo e testa la formazione con cui proverà la rimonta contro il Porto. Non ci sarà, come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza stampa.La squadra è scesa in campo pooco dopo le 16. Riscaldamento e torello nei primi 15 minuti aperti ai media.inizialmente, per poi aggregarsi solo in un secondo momento ai compagni., che scherza con i compagni e partecipa alla seduta per intero. Ci sarà lui a guidare l'attacco domani sera, mentre il difensore potrebbe anche non essere convocato. Dopo 45 giorni di stop forzato per l'infortunio al flessore, deve recuperare la miglior forma fisica e per questo sta seguendo un percorso personalizzato. Non si volgiono correre rischi di ricadute.Tra infortuni, rientri rimandati e squalifiche,. Strakosha sarà confermato tra i pali. In difesa Hysaj e Marusic sulle fasce sono le opizioni più concrete, con Radu - che può concedere un turno di riposo a Patric - e Luiz Felipe centrali. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic a centrocampo. Davanti Felipe Anderson e Cabral completeranno il tridente.