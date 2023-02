Sorpresa all'Olimpico, c'è anche Massimo Ferrero per assistere a Lazio-Sampdoria. L'ex presidente blucerchiato ha deciso di tornare allo stadio per vedere una partita della squadra di Stankovic dal vivo: l'ultima volta fu il 17 ottobre in occasione della gara persa dalla Samp per 1-0 contro la Roma, quando fu costretto a lasciare lo stadio di Genova sotto scorta dopo la contestazione dei tifosi.