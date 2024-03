Lazio-Sarri, c'è aria di addio: dalla Fiorentina al fattore Conceicao, la situazione

La sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League può aver sancito la fine dell’era Sarri alla Lazio. D’altronde lo stesso allenatore toscano non si era nascosto al termine della partita. “Ho un contratto, ma il ciclo sta per finire”. Parole che hanno scosso l’ambiente biancoceleste e che paiono il preludio all’addio a fine stagione.



DIVERGENZE - Tra Sarri e Lotito la stima reciproca è rimasta immutata ma questo fattore non basta per andare avanti insieme. Troppe le divergenze degli ultimi mesi sopratutto sul mercato con accuse reciproche nemmeno troppo velate. L’ ex tecnico della Juventus sta maturando la convinzione di non poter dare di più a un gruppo che sta vivendo una crisi d’identità piuttosto evidente.

che rimane uno dei preferiti per aprire un nuovo ciclo al posto di un Italiano che ha diverse tentazioni sul mercato. E per la Lazioe sarebbe motivato dal provare una esperienza così stimolante nel nostro campionato.