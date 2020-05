La Lazio ha sempre lottato per portare al termine la stagione. Troppo importante per l'intero movimento del calcio italiano, troppo importante portare a termine una stagione che la squadra capitolina ha costruito passo dopo passo, un cavalcata travolgente che l'ha portata ad un solo punto dalla vetta, occupata dalla Juventus. E se la stagione arrivasse alla fine, Inzaghi festeggerebbe l'ennesimo record.



RECORD INZAGHI - Il tecnico piacentino è fermo a quota 191 panchine con la Lazio (coppe comprese), ha già superato I due tecnici scudettati, Maestrelli ed Eriksson, nel mirino ci sono Juan Carlos Lorenzo (196), ma soprattutto Dino Zoff (202). Con la trasferta a Napoli, ultima giornata di campionato, Inzaghi diventerebbe l'allenatore con più pachine della storia della Lazio. L'ennesimo record in una stagione incredibile.