Il pari di Verona ha lasciato l'amaro in bocca alla Lazio. Tante le critiche piovute dai tifosi su squadra e tecnico per aver buttato via altri due punti (sono 17 in totale quelli persi per le rimonte subite) e l'occasione di salire al terzo posto in solitaria. Al contrario eppure, guardando la classifica, ci sarebbero parecchi motivi per sorridere, nonostante tutto.



Nel 2022 dopo 21 giornate i biancocelesti erano sesti, oggi sono quarti. I punti in più rispetto alla passata stagione sono 7 e la distanza dal podio è di appena una lunghezza. L'anno scorso, allo stesso punto del calendario, l'Atalanta era invece quarta e aveva dieci punti di vantaggio sugli uomini di Sarri. La Lazio inoltre ha perso solo 4 partite in campionato finora, a fronte dei 6 KO di un anno fa ed è in vantaggio negli scontri diretti con tutte le attuali concorrenti nella corsa Champions. Dati che da un lato fanno ben sperare i tifosi per lo sprint finale, ma dall'altro non fanno che aumentare la frustrazione per la consapevolezza che sarebbe bastata un pizzico di concretezza in più contro le piccole per trovarsi ora in una situazione ancora migliore.