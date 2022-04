Nel pre partita di Lazio-Sassuolo, il ds biancoceleste Igli Tare ha commentato ai microfoni di Dazn le critiche ricevute da Ciro Immobile dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale: "Credo sia una vergogna mettere in discussione un giocatore come Ciro, negli ultimi 10/15 anni ha dimostrato di essere il miglior attaccante italiano. Per lui parlano i numeri. La non qualificazione dell'Italia è stata una sconfitta per la Nazionale e per tutto il movimento, ma puntare il dito contro Immobile come capro espiatorio sarebbe una sconfitta per il calcio italiano".