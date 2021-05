In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina ecco come il ds dei biancocelesti, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Se vinciamo giuro che sarò con la mia famiglia a godermi questo risultato. Dovremo concentrarci su noi stessi. Ribery? Non c'è niente di vero. Sono tutte invenzioni di mercato. Stiamo parlando di un grande campione con una grande storia, ma noi guardiamo avanti per la nostra strada".