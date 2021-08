Mentre la Lazio attende lo sblocco del mercato con la cessione di Correa, (l'Inter è interessata come confermato da Marotta) rimangono vive diverse piste per l'attacco biancoceleste. Oltre a Coutinho è stato proposto un altro top player. Si tratta di James Rodriguez. Il trequartista colombiano, come riporta Repubblica, è in uscita dall'Everton.