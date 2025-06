AFP via Getty Images

Lazio, ufficiale il rinnovo di Pedro

Pietro Siviero

27 minuti fa



Con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha reso noto il rinnovo del contratto di Pedro per un altro anno, fino alla fine di giugno 2026. Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea tra le altre viene da una delle sue migliori stagioni in termini realizzativi, in cui ha segnato 14 goal (10 in Serie A e 4 in UEFA Europa League) e servito 5 assist per i compagni - sempre considerando tutte le competizioni.



"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione" si legge nella nota diffusa dal club biancoceleste attraverso il proprio sito.