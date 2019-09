Prima il campo, poi il mercato: nei gironi di Europa League, la Lazio di Simone Inzaghi affronterà il Celtic di Odsonne Edouard, centravanti francese. Il giocatore, cercato in estate, potrebbe tornare d'attualità in inverno per l'attacco della Lazio. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.