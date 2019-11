Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex difensore tra le altre di Parma e Juve, e giustiziere della Roma in Europa League con il suo Borussia Monchengladbach. Scopri le 5 cose che non sai di Marcus Thuram nel nostro approfondimento video!