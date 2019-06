L'affare Demiral potrebbe presto aprire a una nuova sinergia di mercato tra Juventus e Sassuolo. Dopo aver raggiunto nei giorni scorsi l'accordo per il passaggio in bianconero del difensore classe '98 Merih Demiral sulla base di 15 milioni di euro (col laterale brasiliano Rogerio destinato invece ad essere acquistato dagli emiliani a titolo definitivo), i due club potrebbero presto sedersi attorno a un tavolo per uno dei migliori talenti espressi dall'ultimo campionato di Serie A. La Juve è infatti molto vicina a chiudere per il centrocampista classe 2000 dell'Empoli Hamed Traoré, bloccato dalla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato prima che alcuni contrattempi facessero naufragare l'affare.



AFFARE COL SASSUOLO? - I viola, che hanno appena cambiato proprietà e al momento non appaiono interessati a rilanciare, rischiano così di subire la beffa, visto che i bianconeri hanno messo sul piatto un'offerta superiore ai 12 milioni di euro che Corvino aveva pattuito all'epoca col patron degli azzurri Corsi. Una volta definita l'operazione nei dettagli, la Juventus si prenderà tutto il tempo necessario per valutare il destino del calciatore ivoriano, che potrebbe essere aggregato al ritiro della Juve agli ordini del nuovo allenatore per essere giudicato da vicino o rientrare in altri affari. E tra le ipotesi al vaglio c'è quella di dare vita a una nuova collaborazione col Sassuolo, che darebbe la possibilità al ragazzo di giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di maturazione.