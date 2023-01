“I”. “. Baggio chi lo fa?”. “”. Provate a riavvolgere il nastro e a fare un esercizio di memoria. Per chi - come chi vi scrive -, dei primi ricordi nitidi, del momento dell’innamoramento per questo splendido gioco, la perdita di un personaggio del calibro di Gianluca Vialli è un brusco e violento ritorno al passato.Quello in cuiscandivano ancora gran parte delle nostre giornate e in cui certe dinamiche erano ancora possibili. Intervallate magari dallo scambio delle mitiche figurine (anzi,) Panini o - gli Under e gli Over 40 lo sanno benissimo -(ma anche della Nazionale di Azeglio Vicini): da Maradona e gli altri assi del Napoli di Ferlaino, il Milan degli olandesi e l’Inter dei tedeschi. Poi c’erano loro,Il ‘10’ e il ‘9’,Così belli e tremendamente efficaci assieme che se scegli l’uno devi necessariamente prendere pure l’altro.Le partitine in cortile, le figurine Panini e gli omini di “Forza Campioni”... Se n’è andato un altro pezzo della tua primissima adolescenza, Andrea. Ahimé, è tempo di diventare grandi per davvero.