Prime pagine 13 maggio: Inter, c'è Dedic. Conte si offre al Milan, rivoluzione Juve

43 minuti fa

1

Lecce-Udinese (ore 18.30) e Fiorentina-Monza (20.45) sono i posticipi che chiudono la 36ª e terzultima giornata di campionato. Dopo l'Inter già campione d'Italia, nel week-end sono arrivati altri verdetti: Milan secondo e in Supercoppa italiana, Juventus e Bologna qualificate in Champions League, Lecce salvo.



Intanto oggi si gioca anche in Inghilterra (Aston Villa-Liverpool) e Spagna (Barcellona-Real Sociedad).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 13 maggio 2024.