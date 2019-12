Il Corriere dello Sport non è razzista. E non lo è il suo direttore Ivan Zazzaroni. Chi scrive ha avuto il privilegio di condividere con quella redazione tredici anni e ne conosce i valori, morali oltre che professionali. Una redazione piena di giornalisti scrupolosi, seri, preparati.nei confronti di chi ha invece principi opposti rispetto a quelli di cui viene accusato.. E’ ambiguo? Può colpire qualcuno? Parliamone. C’è chi l’ha interpretato come offensivo, ad esempioe noi siamo abituati aSe qualcuno pensa che sia un titolo sbagliato, ha tutto il diritto di farlo. Ritenerlo invece razzista, o addirittura compiere un passo ulteriore e definire razzisti un giornale intero e il suo direttore, questo è quanto meno superficiale.E lo diciamoBasta prendere gli episodi degli ultimi giorni: ci siamo esposti come nessun altro sia nel condannare la decisione della Corte d’appello di sospendere la pena contro il Verona per i buuu a Balotelli (LEGGI QUI) , sia nel criticare De Siervo quando ha rivelato di voler spegnere i microfoni affinché in televisione non si possano sentire i cori razzisti (LEGGI QUI) . E questo lo abbiamo fatto mentre tanti si preoccupavano piùTra le tante reazioni al titolo del Corriere dello Sport, colpisce quella(ma perché il Milan?). Il comunicato che hanno prodotto assieme. I due club hanno deciso di “squalificare” i giornalisti del quotidiano ma solo a tempo, cioè fino alla fine del 2019. E sapete perché la pena è - a loro avviso - così mite? Perché il contenuto dell’articolo da cui nasce quel titolo “contiene un messaggio antirazzista”.Quindi, secondo la Roma e il Milan, il Corriere dello SportE loro stessi. Mah.@steagresti