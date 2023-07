"In ogni verso c’è la mia vita". Parole (e musica) di Rafael Leao, o meglio di WAY45, che è poi il nome d’arte dell’attaccante portoghese del Milan quando si mette davanti al microfono. Gol e rap, calcio e canzoni: la vita del formidabile numero 10 rossonero si divide così, fra due grandi passioni, appunto il pallone e il canto.



In un articolo del Corriere della Sera si racconta dell’amore per la musica di Rafael Leao, una passione che lo ha portato a incidere due album, a soli 24 anni. Nel 2021 il primo da solista, Beginning, L’inizio: 7 tracce che si dividono tra inglese e portoghese, fra rap, trap e drill, che raccontano la sua storia, dai sacrifici fino al successo. Ora il secondo, uscito in questi giorni, dal titolo My life in each verse, cioè La mia vita in ogni verso, che contiene 17 tracce.



Chi lo conosce assicura che per lui è più facile parlare con le canzoni che nelle interviste: "Non mostro mai le mie emozioni e i miei sentimenti, ma attraverso la musica posso farlo". La passione per le note arriva da papà Antonio ("faceva musica quando era giovane") e inizialmente è stato un hobby domestico.