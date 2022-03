Massimo Coda è a un passo dal record di Pazzini in Serie B. L'attaccante del Lecce, capocannoniere del campionato, ha segnato in tutte le ultime sei gare e se dovesse trovare il gol anche nella prossima sfida contro il Brescia eguaglierebbe il primato dell'ex Verona che nel 2016-17 aveva fatto centro in sette partite di fila.