Eugenio Corini, allenatore del Lecce, parla dopo il pari contro la Virtus Entella: "Io in discussione? Lavoro quotidianamente, sento la fiducia società e della squadra, le prestazioni ci sono state. In queste partite c’erano aspettative e non siamo riusciti a vincere. Fino al novantesimo però stavamo vincendo col Pescara e oggi tecnicamente non c’è stata partita. Quando pareggi ci sono le critiche ma bisogna analizzare le cose in maniera giusta, in questa squadra ci sono tante cose da considerare per dare una valutazione complessiva all’annata".