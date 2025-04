Getty Images

Lecce, intervento riuscito per Gaby Jean. Il comunicato del club

Pietro Siviero

un' ora fa



Novità in casa Lecce sulle condizioni di Gaby Jean, uscito infortunato nella gara datata 12 aprile scorso persa dai pugliesi a Torino contro la Juventus di Igor Tudor. Il difensore, arrivato in Salento ad agosto 2024 dall'Annecy, aveva infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in uno scontro di gioco con il compagno di squadra e connazionale Balthazar Pierret e Dusan Vlahovic.



"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico per lesione del legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Jean Mermoz di Lione dal Prof. Sonnery Cottet, è perfettamente riuscito" si legge nella nota ufficiale del club salentino, diffiusa attraverso i propri canali ufficiali.