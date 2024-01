Lecce, le pagelle di CM: Oudin illumina, Gendrey non basta

Stefano Gennari

Lecce-Cagliari 1-1



Falcone 6,5: miracoloso su Oristanio ma la palla era dentro, si ripete sui Prati con un gran volo



Gendrey 7: prima rete da professionista e in Serie A, condita da una grande prestazione



Pongracic 6: poche sbavature nonostante i problemi fisici



Baschirotto 6,5: mette la museruola a Petagna e si fa valere



Gallo 6: molto propositivo sulla fascia, tanti cross ma spreca anche occasioni importanti che alla fine hanno pesato



Gonzalez 6: tanta corsa e diverse incursioni



(34' s.t. Blin sv)



Ramadani 6,5: recupera tanti palloni. Onnipresente



Kaba 6: tanto fisico e qualche giocata in mezzo al campo



Oudin 6: sempre nel vivo del gioco, le occasioni nascono dai suoi piedi. A tratti pecca di sufficienza.



(40' s.t. Dorgu sv)



Krstovic 5,5: nel vivo del gioco e sempre propositivo e pericoloso ma quell'errore sotto porta grida vendetta



(34' s.t. Piccoli sv)



Strefezza 5,5: qualche buona giocata individuale, suo il fallo da cui nasce il pari



(25' s.t. Almqvist 5: poco cercato ma ancora anonimo negli ingressi in campo. Da recuperare.)





All. D’Aversa 6: una delle partite con il maggiore rammarico contro un Cagliari pieno di defezioni e per le tante occasioni non sfruttate. Tante di queste frutto di ottime trame di gioco ma manca la freddezza davanti. Per la dura legge del calcio poi si viene puniti quando si abbassano i ritmi e nelle poche disattenzioni. I cambi e gli uomini a disposizione in panchina non aiutano. Guardare il bicchiere mezzo pieno finché si può.