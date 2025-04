Getty Images

: nel primo tempo interventi non bellissimi esteticamente ma efficaci, soprattutto su un cross dalla sinistra di Carboni. Pronto e scattante sul guizzo di Fila nella ripresa.: sulla destra tanta intensità anche se non ha la stessa pericolosità offensiva di Gallo. (dal 68': non si discosta molto dal rendimento del collega): col suo rientro ha restituito un po' di imponenza alla difesa del Lecce, che concede solo l'autogoal di Gallo e pochi altri spiragli all'attacco sempre leggerino del Venezia.: bellicoso in area avversaria e rude nella propria, va vicino al gol in un paio di occasioni nel primo tempo e aggiusta la mira nel secondo, segnando un goal pesantissimo da capitano.

: due suggerimenti in area dalla sinistra, un po' di sofferenza su Zerbin quando c'è da difendere. E' proprio su un traversone di Zerbin che, nel tentativo di anticipare Gytkjaer, realizza uno dei diversi autogoal della sua esperienza in Serie A.: non la sua migliore prestazione, perde il confronto in regia con Nicolussi Caviglia. (dal 55' Berisha 5,5: un po' meglio di Ramadani nel complesso, ma un suo errore in zona pericolosa sarebbe potuto costare caro al Lecce): tanta legna nelle gambe ma un po' meno efficace rispetto al solito nella sua corsa. (dal 55': porta un po' di ordine in più nella mediana giallorossa)

: Fa la fascia su e giù senza puntare troppo l'area, da qualche tempo è più timido in fase offensiva e più diligente in copertura. (dal 55': sempre positivo quando subentra, crea scompiglio rispetto a Pierotti. Sfortunato sul palo colpito in pieno su assist di Krstovic, fa ammonire Candé e guadagna una buona punizione): i piazzati sono tutti suoi e lui battendoli fa capire perché. Piede sempre caldo, per crescere deve sicuramente aumentare la sua pericolosità offensiva a palla in movimento. Ma ha un'intelligenza notevole. Assist da calcio d'angolo per il pareggio di Baschirotto.

: il migliore dei suoi nel primo tempo, Marcandalli ci capisce poco e lui crea diversi pericoli, pur non riuscendo a mettere a referto goal o assist. Continuo, appare in crescita: fa la guerra come al solito con il centrale avversario, questa volta Idzes che ultimamente fa sconti a pochi. Pochi palloni semplici, un colpo di testa a lato nel primo tempo. Assist per il palo di N'dri nel secondo, ancora una volta partita apprezzabile anche quando non segna.: almeno ferma la serie di sconfitte, ma non aver completato questa rimonta potrebbe rivelarsi pesante. Non è infatti sul Venezia che il suo Lecce deve correre adesso, ma sull'Empoli.

: troppo ravvicinato il colpo di testa di Baschirotto per poter intervenire. Salva il Venezia ed evita la frittata sullo stesso difensore centrale di casa.: in costante difficoltà contro Tete Morente, viene anche ammonito nella ripresa. Avreste mai pensato che il Venezia avrebbe rimpianto Schingtienne? (dal 73': dinamismo nel finale per l'islandese promesso sposo del Genoa per la prossima stagione): tiene benissimo Krstovic e si conferma uno dei difensori più in forma del 2025 in Serie A.: poco stimolato, ma ha il demerito di perdere il duello fisico con Baschirotto, che lo anticipa di testa e mette dentro il pareggio del Lecce. Non tiene N'dri e viene ammonito nel finale.

: dal suo piede nasce l'autogoal di Gallo dopo tante sgroppate sulla destra, uno dei più positivi e propositivi dei suoi.: si vede poco, gioca una partita appena sopra la linea della sufficienza. Non bello da vedere un liscio al tiro nel quarto d'ora finale.: è mancato tantissimo la settimana scorsa, sia con le sue doti sulle palle ferme sia con la sua regia a palla in movimento: ci prova di testa nel primo tempo, cala un po' nella ripresa e non è contento quando esce nei minuti finali (dall'80'

: non gioca male, ma viene ammonito nel primo tempo e data la delicatezza del match deve lasciare il campo ad Haps nella ripesa (dal 46': pronti via, entra e porta un pericolo in area leccese. Poi la difesa locale gli prende le misure).: scelto al posto di Oristanio, risulta volenteroso anche se non molto efficace in avanti (dal 68': tenta di creare qualcosa in più del collega, la sensazione è che la resa sia più o meno la stessa. Baschirotto gli mura una conclusione potenzialmente vincente nel recupero): causa con la sua presenza la deviazione sciagurata di Gallo. (dal 68': sfiora il goal di rapina, bravo Falcone)

: la sua squadra ritrova il goal ma non la vittoria. Serve qualcosa in più per salvarsi, anche se il livello della corsa salvezza pare alla portata. Il vantaggio ottenuto con un po' di fortuna andava difeso con le unghie e con i denti.