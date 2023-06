La prima chiamata del Var in Serie C per un calcio di rigore è arrivata nel playoff di Serie C tra Lecco e Cesena. Bianconi tocca il pallone di mano, l'arbitro lascia continuare l'azione ma il Var lo richiama invidandolo ad andare a rivedere l'episodio al monitor. Dopo aver consultato il video l'arbitro fischia il penalty per gli ospiti. Momento storico in Serie C, nelle final four c'è stato il primo rigore con l'intervento del Var.



IL RIGORE - Sul dischetto è andato Mercadante, che non sbaglia e porta i bianconeri in vantaggio dopo appena dieci minuti. La vincente di Lecco-Cesena affronterà una tra Foggia e Pescara nella finale: l'andata è prevista martedì 13 giugno, la gara di ritorno domenica 18.