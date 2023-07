L'iscrizione del Lecco in Serie B resta appesa a un filo. Entro il 5 luglio la società dovrà spiegare la propria posizione, a quel punto ci saranno ulteriori relazioni degli organi tecnici che saranno girate poi al Consiglio Federale che il prossimo 7 luglio luglio prenderà una decisione. Questa mattina è arrivata la reazione ufficiale del club, con un comunicato: "Il Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il respingimento dell'iscrizione al campionato di Serie B da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC. La Società precisa che presenterà ricorso nelle opportune sedi per far valere le proprie ragioni".



PROBLEMA STADIO - Le criticità rilevate sono quelle preventivate e relative alla documentazione incompleta presentata sul fronte stadio. Il "Rigamonti" non è infatti a norma e quindi si è stati costretti a scegliere un nuovo impianto, ovvero l'Euganeo di Padova. Una parte dei documenti, fra i quali la firma del prefetto della cittadina veneta, è però arrivata in Federazione in ritardo. La scadenza del 20 giugno era infatti legata a un altro calendario (che prevedeva il ritorno della finale playoff l'11 giugno e non al 18). Un particolare che potrebbe incidere nel ricorso.