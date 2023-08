Il Lecco sarà l'ultima squadra iscritta alla prossima Serie B. Il Tar ha accolto il ricorso del club che sarà quindi iscritto alla competizione ed è già pronto un colpo di mercato per festaggiare. Si tratta di Duccio Degli Innocenti centrocampista centrale classe 2003 pronto a trasferirsi in riva al lago dall'Empoli in prestito.