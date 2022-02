Il Leeds sarebbe già al lavoro per evitare di trovarsi impreparato davanti al possibile addio di Bielsa in estate. Il club inglese avrebbe messo gli occhi su Jesse Marsch come potenziale sostituto dell'argentino. L'allenatore americano sarebbe anche tra i nomi presi in considerazione dall'Athletic Club se dovessero decidere di cambiare guida tecnica in estate. Lo riporta Telegraph.