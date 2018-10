La Lega Pro ha disposto che le seguenti partite di Serie C, già rinviate a data da destinarsi, verranno recuperate nelle date e con l’orario di seguito riportati.



1 a GIORNATA ANDATA

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018 GIRONE C MONOPOLI - CATANIA Ore 20.30; MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 GIRONE A PONTEDERA - NOVARA; Ore 20.30 PRO PIACENZA - ROBUR SIENA Ore 20.30 PRO VERCELLI - PIACENZA Ore 20.30 GIRONE B TERNANA - RIMINI Ore 20.30

2 a GIORNATA ANDATA

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2018 GIRONE C CATANIA - SIRACUSA Ore 20.30 MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018 GIRONE A AREZZO - PRO VERCELLI Ore 20.30 NOVARA - ALBISSOLA Ore 20.30 ROBUR SIENA - PISA Ore 20.30 GIRONE B A.J. FANO - TERNANA Ore 20.30

3 a GIORNATA ANDATA

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018 GIRONE C MATERA - CATANIA Ore 20.30 MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018 GIRONE A ARZACHENA - NOVARA Ore 20.30 PRO PATRIA - ROBUR SIENA Ore 20.30 PRO VERCELLI - ALESSANDRIA Ore 20.30 GIRONE B TERNANA - FERALPISALO’ Ore 20.30