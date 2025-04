Legia Varsavia-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Andata dei quarti di finale di UEFA Conference League: allo Stadion Wojska Polskiego si giocaI polacchi sono una delle sorprese di questa edizione e ospitano i Blues di Enzo Maresca nel primo round del doppio confronto che mette in palio le semifinali: chi passerà il turno, affronterà una tra Djurgarden e Rapid Vienna.Tutte le informazioni su Legia Varsavia-Chelsea:

: Legia Varsavia-Chelsea: giovedì 10 aprile 2025: 18.45: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253): Sky Go, NOW: Tobiasz; Barcia, Vinagre, Kapuadi, Wszolek; Augustyniak, Morishita, Chodyna; Elitim, Luquinhas, Gual.. Feio.: Jorgensen; Chalobah, Adarabioyo, Badiashile, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Caicedo; Neto, Dewsbury-Hall, Sancho; Nkunku.. Maresca.- La sfida tra Legia Varsavia e Chelsea sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 253).

- Legia Varsavia-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, sarà sufficiente scaricare l'app o collegarsi al sito della piattaforma; l'alternativa è costituita da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.