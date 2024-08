L'Equipe - l'Inter non ha mollato Rabiot

Sono passati ormai 2 mesi dalla scadenza del suo contratto con la, marimane ancora iscritto nell'elenco dei giocatori senza contratto e senza squadra. L'ultima offerta arrivata a lui e alla sua mamma è e resta quella rifiutata dei bianconeri che avevano proposto un prolungamento alle stesse condizioni dell'ultimo accordo da 7 milioni annui. Da allora tanti,concreta che possa sbloccare una situazione incredibilmente nebulosa.In Italia lo hanno seguitoe secondo quanto riportato da L'Equipe oggi a soli 9 giorni dalla fine del mercato proprio i nerazzurri restano uno dei due club maggiormente interessati a mettere sotto contratto il francese classe 1995. Oltre ai nerazzurrima entrambi i club, oggi, non sono interessati a soddisfare le richieste economiche sue e della madre-agente.

annui per rinnovare eper la firma. Inter e Bayern non pensano neanche di pareggiare l'ultima proposta bianconera da 7,5 milioni.Il club nerazzurro sta studiando il suo profilo anche e soprattutto perché firmando entro la fine dell'annoAnche se l'emendamento è stato cancellato, resta in vigore per tutti i casi in cui era in vigore prima dell'eliminazione dei vantaggi fiscali. E Rabiot, avendone beneficiato fino al 30 giugno 2024 può ancora prolungare i benefici mantenendo la residenza fiscale in Italia. Un'idea che per ora resta tale, ma con l'Inter alla finestra consapevole di non essere da sola.