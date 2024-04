Liga, Barcellona-Valencia LIVE dalle 21

41 minuti fa



Il Barcellona va avanti con Xavi. Dopo un incontro con la dirigenza l'allenatore ha deciso di comune accordo con il club di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Stasera i blaugrana scendono in campo nel posticipo della 33a giornata di Liga, alle 21 affronteranno il Valencia da terzi in classifica e con la possibilità di superare il Girona che ieri ha vinto 2-0 in casa del Las Palmas scavalcando il Barça.



COME ARRIVANO BARCELLONA E VALENCIA - E' la prima partita dopo la conferma di Xavi, che affronterà un Valencia in piena corsa per la qualificazione in Europa: la squadra di Baraja è ottava a -2 dal settimo posto che garantirebbe la qualificazione in Conference League, nell'ultima giornata di Liga ha perso in casa contro il Betis Siviglia che ha scavalcato il Valencia. Il Barça arriva da due sconfitte di fila tra Europa e campionato: ha perso il Clasico contro il Real Madrid e prima ancora è stato eliminato nei quarti di Champions per mano del Psg dell'ex Luis Enrique.