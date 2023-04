L'arbitraggio del direttore di gara Munuera Montero e l'utilizzo del VAR nel corso della partita giocata contro l'Athletic Bilbao sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Espanyol.



Il disappunto ha portato la società catalana a pubblicare un comunicato: "L'RCD Espanyol de Barcelona intende manifestare il proprio disaccordo e la sua preoccupazione per le decisioni arbitrali subite durante la stagione specialmente data la disparità nei criteri arbitrali nell'applicazione del VAR".



Nel testo, il club ripercorre quelli che a suo dire sarebbero stati torti invalidanti avvenuti nelle gare con il Rayo Vallecano, il Valencia e il Betis. Furioso anche il direttore sportivo Joan Capdevila: "Ci sentiamo totalmente danneggiati, dopo due partite abbiamo deciso di dire basta. Oggi è stato davvero incredibile, scandaloso. Non so come l'Athletic sia riuscito a chiudere con undici giocatori".