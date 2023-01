Quattro partite di Liga in programma tra cui il big match al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona alle ore 21. I blaugrana, dopo la sconfitta del Real Madrid con il Villarreal, hanno l'opportunità di tornare da soli primi in classifica. L'Atletico invece, distante 11 punti dalla vetta, proverà ad accorciare le distanze.



Ad aprire la giornata la Real Sociedad, che alle 14 affronta in trasferta l'Almeria per consolidare il terzo posto in campionato. A seguire Rayo Vallecano-Athletic Bilbao e il Siviglia, penultimo in classifica, che ospita il Getafe.