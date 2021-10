La nona giornata disi apre con. I padroni di casa sono la sorpresa di questo inizio di stagione: hanno una gara in più di Marsiglia e Nizza ma al momento sono secondi a -9 dal Psg e nell'ultima partita hanno vinto proprio contro l'OM. Occhio all'attaccante classe 2002(di proprietà del Psg), uno dei giocatori con più qualità in rosa ma ancora senza gol in questa stagione. Il Reims è a metà classifica con 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle prime otto giornate, solo due successi nelle ultime cinque.