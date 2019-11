Nizza-Bordeaux (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la tredicesima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I padroni di casa allenati da Vieira si presentano a questa sfida con due punti in meno degli ospiti, quinti in classifica con un altro ex centrocampista di Inter e Juve in panchina: Paulo Sousa.