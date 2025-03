AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lille-Borussia Dortmund in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

LILLE-BORUSSIA DORTMUND 0-0(4-3-2-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; André, Bouaddi, Mukau; Haraldsson, David, Cabella. All. Genesio.(4-2-3-1): Kobel; Ryerson; Anton, Schlotterbeck, Gross; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac.: Scharer: -: -

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui